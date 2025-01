Inizieranno a giorni i lavori per gli asili in via Spadola e in via Ramelli a Ragusa. I progetti

Il Comune di Ragusa ha ottenuto, grazie ai fondi del PNRR ulteriori risorse grazie alla riapertura dei bandi per finanziare nuovi asili in via Spadola e via Ramelli, raddoppiando così la capienza complessiva degli asili pubblici cittadini.

Dettagli dei progetti

Il progetto per l’asilo di Cisternazzi, del valore complessivo di 1.270.000€ (720.000€ dal Pnrr e 550.000€ da fondi comunali) ubicato nel lotto tra via Ramelli, via Salvatore Occhipinti e via Giambattista Cultrone prevede una struttura a C con corte interna verde, concepita attorno a un albero simbolico, lo sviluppo su un unico piano terra per garantire sicurezza e accessibilità e bassi consumi energetici grazie a fonti rinnovabili e tecnologie efficienti. Potrà contere 10 lattanti e fino a 20 bambini l’anno.

L’asilo di via Spadola, del valore complessivo di 1.200.000€ (1.150.000€ dal Pnrr e 50.000€ da fondi comunali) sarà realizzato al piano terra rialzato di un edificio comunale, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e al contrasto al consumo di suolo. E’ Progettato per promuovere l’interazione tra bambini e ambiente circostante e posizionato in un quartiere vicino al centro ma con un’identità propria, l’asilo sarà un nuovo punto di riferimento per la comunità.

Peppe Cassì, Sindaco di Ragusa, ha dichiarato: “Raddoppiare la capienza degli asili è la migliore risposta a una città in crescita, in controtendenza con il calo demografico nazionale, grazie alla qualità dei servizi offerti.”

