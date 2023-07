Iniziata la “quindicina” per celebrare la Madonna del Carmine

Ieri sono iniziati i festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo a Ragusa. La cosiddetta Quindicina ha preso il via presso il santuario della Madonna del Carmine nella piazza omonima. Il culmine dei festeggiamenti sarà la processione esterna con il simulacro in programma domenica 16 luglio, giorno della solennità della Madonna del Carmine.

Ogni giorno della Quindicina sarà caratterizzato dalla celebrazione di messa e dalla recita delle allegrezze alla Madonna del Carmine e del Rosario animato dalla comunità del santuario. Inoltre, ci saranno celebrazioni presiedute da sacerdoti e partecipazioni di diverse comunità parrocchiali e confraternite.

Mercoledì sarà dedicato ai malati, con il pellegrinaggio dell’Unitalsi di Ragusa, che vedrà la partecipazione dei malati accompagnati dai volontari dell’Unitalsi. Ci sarà anche un’azione di pulizia straordinaria nei luoghi interessati dalle celebrazioni, promossa dall’impresa ecologica Busso Sebastiano.

I festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine sono un evento molto sentito dalla comunità di Ragusa e rappresentano un momento di rinnovamento della fede e di condivisione tra i fedeli.