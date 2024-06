Inizia l’estate per il Circolo Velico Kaucana: le iniziative

Il Circolo Velico Kaucana ha inaugurato l’estate con numerose attività, grazie all’iniziativa Vela Day promossa dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con Kinder Joy of Moving. Durante due giornate dedicate alla cultura del mare, soci e simpatizzanti hanno partecipato a vari eventi, tra cui una passeggiata storico-naturalistica organizzata in collaborazione con Legambiente circolo Kiafura di Scicli. Questa passeggiata, guidata da Saro Distefano, ha offerto ai partecipanti un’esperienza unica tra storia e natura, culminata con un aperitivo al tramonto.

Domenica, oltre alle uscite in barca a vela, gli scout del reparto Agesci Scout Comiso 1 hanno condotto un’attività di pulizia della spiaggia, raccogliendo oltre cento chilogrammi di rifiuti. L’evento ha incluso anche laboratori didattici a cura di biologhe del museo civico di Storia Naturale di Comiso e la presentazione del progetto Life Turtlenest. Il Circolo Velico Kaucana, impegnato nel monitoraggio delle spiagge per le tracce di tartarughe marine, ha inoltre pianificato di sensibilizzare i propri ospiti sull’importanza di questi animali attraverso materiale informativo.

L’entusiasmo e la partecipazione sono stati alti, con oltre 130 persone che hanno richiesto la tessera promozionale della Federazione Italiana Vela. Il nuovo direttivo del circolo, guidato dal presidente Nunzio Micieli, ha instaurato collaborazioni con altre associazioni e istituzioni, promuovendo la cultura del mare e il rispetto dell’ambiente.

Il Circolo Velico Kaucana ha anche ospitato importanti competizioni veliche. La selezione zonale a squadre per la classe Optimist ha visto la vittoria del Circolo Velico Sferracavallo. La Coppa Sicilia ha premiato Antonino Mortillaro e Diego Marcantonio per le rispettive divisioni, con quest’ultimo che ha prevalso anche nella prima selezione zonale per il campionato nazionale divisione B. Vittorio Lentini del Circolo Velico Sferracavallo ha vinto la selezione nazionale divisione A.

Gli atleti del Circolo Velico Kaucana hanno ottenuto buoni risultati, preparando così la strada per la seconda selezione zonale ad Agrigento, che decreterà i partecipanti siciliani ai campionati nazionali di Genova.

