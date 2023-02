Inizia il cammino di Crisci Ranni a Modica

Il rito di “Crisci Ranni 2023” sarà celebrato il prossimo 15 aprile, il sabato successivo al giorno di Pasqua. Stessa location, il Parco urbano Padre Basile, per uno dei momenti più attesi a Modica con protagonisti i bambini e le famiglie. La decisione è stata assunta nel corso dell’incontro tenuto due giorni fa al quale hanno partecipato insegnanti, animatori dei cantieri e catechisti. Il tema di quest’anno è “guardare in alto e scoprire che tutti siamo polvere di stelle in una sorta di invito ad accrescere la consapevolezza che ognuno di noi, con la propria unicità, è una stella che brilla nell’immensità dell’universo in cui tutti siamo connessi gli uni gli altri”. Presenti fra Emanuele Cosentini, della Comunità del Cantico, la regista ed esperta in astrofotografia Alessia Scarso e Marcella Fragapane esperta in linguaggi artistici per i bambini che da anni riesce ad essere una sapiente guida in occasioni formativi nel territorio.

La parola a Marcella Fragapane ed a frate Antonello Abbate della Comunità del Cantico

“Tutti i bambini sono nati e dicono il nome di Dio – ha sottolineato la Fragapane – tutti siamo nati nella preghiera perché possiamo descrivere il mondo ma non capirlo pienamente. Tanto più che oggi siamo smarriti e non riusciamo a recuperare quella dimensione verticale necessaria tanto quanto quella orizzontale per non precipitare nel vuoto: abbiamo bisogno, soprattutto i bambini hanno bisogno, di radici e stelle. Questo ci aiuta a fare tutto amorevolmente e gioiosamente, lasciando crescere i piccoli, narrando più che spiegando e recuperando così il cuore di ogni cura educativa”. Inizia ora un cammino che porterà fino al 15 aprile. “Un cammino per diventare luminosi nella fraternità che ci fa vincere ogni invidia – ha detto frate Antonello Abbate – il cammino che si farà nelle scuole, nelle parrocchie e nelle associazioni vuole ancora una volta diventare motivo di pace facendo nostra quella collocazione dei bambini che ci dona tanta verità”.