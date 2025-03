Ingresso gratuito nei luoghi siciliani della cultura l’8 ed il 10 marzo

Dopo il primo del 2 marzo scorso quando l’ingresso nei siti culturali è stato gratuito, si và verso l’8 ed il 10 marzo. In queste due giornate è stata disposta dalla Regione la gratuità per entrare all’interno dei siti culturali.

Sabato 8 marzo, nella “Giornata internazionale della donna”, l’ingresso ai siti culturali della Regione sarà gratuito per tutte le visitatrici mentre lunedì 10 marzo, in occasione della “Giornata dei Beni Culturali Siciliani, la Regione apre all’ingresso gratuito i siti culturali dell’isola. La Giornata è dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa, archeologo ed assessore regionale ai beni culturali della Regione Sicilia, tragicamente e prematuramente scomparso nel disastro aereo avvenuto in Etiopia nel 2019.

