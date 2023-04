Infortunio in alto mare, intervento su cargo da Guardia Costiera

si è verificato un infortunio ad un marittimo di nazionalità filippina a bordo di una nave cargo, che si trovava nella rada del porto di Pozzallo. La chiamata di soccorso è stata inoltrata al comando di bordo della nave, che ha subito contattato la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo.

Con il coordinamento del CIRM (Centro Internazionale Radio Medico), si è disposto l’intervento della Motovedetta GC A07 di Pozzallo, che in breve tempo è arrivata sul luogo dell’incidente. Il personale a bordo della motovedetta ha provveduto al trasporto del marittimo ferito presso il porto di Pozzallo, dove una volta raggiunto, è stato affidato alle cure mediche del 118.

Il personale medico del 118 ha immediatamente iniziato le cure necessarie per stabilizzare le condizioni del marittimo ferito e successivamente lo ha condotto presso l’Ospedale Maggiore di Modica per gli accertamenti del caso.

