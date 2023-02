Informagiovani di Ragusa: dal profilo instagram anche notizie sulla salute e la prevenzione

Saranno potenziati i servizi informativi di informagiovani di Ragusa. E’ stato infatti sottoscritto un accordo fra l’ente comune e l’Asp di Ragusa che permetterà, attraverso il profilo instagram, il sito web e il desk in presenza, di avere molte più informazioni riguardanti l’educazione alla salute, la prevenzione di HIV e malattie sessualmente trasmissibili (MST), educazione alla parità di genere, contrasto alla discriminazione e al bullismo, ed eventi formativi.



Tramite la convenzione sottoscritta con il Centro per l’Impiego sarà possibile, come in parte già fatto in modalità sperimentale, pubblicare e rilanciare tutte le offerte di lavoro, le opportunità formative, i servizi di orientamento al lavoro promossi dal Centro e le opportunità provenienti da EURES, con la possibilità di organizzare congiuntamente dei futuri job day.

NON SOLO INFORMAGIOVANI

Oltre alle due convenzioni con Informagiovani, è stato anche firmato un ulteriore accordo tra il Comune e l’ASP, relativa ad iniziative su promozione di corretti stili di vita e prevenzione con gli over 65enni, coinvolgendo l’Assessorato ai servizi sociali e il Centro Diurno per Anziani.