Infermieri, a Ragusa domani si riunisce il coordinamento regionale del Nursind - Ragusa Oggi

Infermieri, a Ragusa domani si riunisce il coordinamento regionale del Nursind

Dalle dotazioni organiche agli atti aziendali, passando per tutte le questioni aperte nella sanità siciliana. Il Nursind Sicilia riunisce il coordinamento regionale domani, sabato 16 novembre a Scicli, in provincia di Ragusa. Si tratta del primo vertice dopo la nomina del coordinatore regionale Claudio Trovato e del vice Salvo Calamia. L’appuntamento è per le 9,30 nella sala conferenze dell’Hotel 900.

Nel corso dell’incontro saranno evidenziate alcune tematiche di primaria importanza come la stesura degli atti aziendali. “Il sindacato delle professioni infermieristiche ha aperto un dibattito interno – spiega Caludio Trovato – che si focalizza sulle determinazioni delle dotazioni organiche e sull’organizzazione del lavoro che non deve vedere la professione infermieristica tamponare le falle del sistema. Vogliamo essere artefici di un cambiamento assistenziale nei confronti dei cittadini-utenti”.