Infastidisce passanti al quartiere Sacro Cuore a Modica: identificato

Due gli episodi che si sono registrati nella mattinata di oggi. Un uomo di origine egiziana avrebbe messo in atto delle azioni moleste nei confronti dei passanti in due diverse zone del quartiere Sacro Cuore a Modica Sorda. Le segnalazioni sono arrivate al comando di Polizia Locale ed al Commissariato della Polizia di Stato di Modica.

Forti le paure raccolte fra le persone presenti: l’uomo si avvicinava con fare sospetto rivolgeva loro parole sconnesse con fare prettamente intimidatorio. Una prima segnalazione è arrivata da alcune persone che si trovavano in via Resistenza Partigiana e dopo qualche ora dal piazzale Baden Powell dove insiste la cittadella degli studi. L’uomo è stato fermato e portato negli uffici di polizia per essere identificato e per capire le ragioni del suo comportamento.

