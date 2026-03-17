Incubo durato otto anni per l’ex compagna: 68enne di Comiso ai domiciliari

Perseguitava la ex compagna: per lui, la Polizia di Stato ha eseguito a Comiso un ordine di esecuzione per espiazione pena in regime di detenzione domiciliare. Si tratta di un uomo di 68 anni residente in città, riconosciuto colpevole di atti persecutori.

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Catania e riguarda una vicenda di stalking che si è protratta per diversi anni.

Stalking durato quasi un decennio

Secondo quanto ricostruito dalle autorità giudiziarie, l’uomo si sarebbe reso responsabile di comportamenti persecutori tra il 2011 e il 2019 ai danni della donna con la quale aveva avuto in passato una relazione sentimentale.

Le condotte reiterate avrebbero generato nella vittima una condizione di forte ansia e timore per la propria sicurezza, configurando così il reato di atti persecutori.

L’intervento della Polizia

Una volta rintracciato, gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo.

Il 68enne è stato quindi sottoposto al regime di detenzione domiciliare, dove dovrà scontare la pena definitiva di un anno e tre mesi di reclusione.

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