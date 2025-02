Incontro a Scicli per la prevenzione delle truffe agli anziani

Si terrà il prossimo 20 febbraio alle ore 17 presso l’auditorium della Chiesa Santa Teresa di via Mormina Penna a Scicli un incontro promosso dall’amministrazione comunale per informare e mettere in guardia gli anziani e le persone fragili rispetto ai rischi legati alle truffe, sempre più diffuse sul territorio.

All’iniziativa parteciperanno i vertici della locale Tenenza dei Carabinieri, che forniranno consigli pratici e strumenti di tutela per evitare di cadere vittima di raggiri. Già diverse associazioni del territorio hanno aderito all’incontro, impegnandosi a sensibilizzare i loro soci e a diffondere informazioni utili.

Negli ultimi mesi si sono moltiplicati i casi di truffe ai danni di persone anziane, con tecniche sempre più sofisticate. Tra le più comuni vi è la cosiddetta “truffa del finto carabiniere e del finto avvocato”, in cui i malviventi contattano telefonicamente le vittime fingendo che un loro familiare sia coinvolto in un grave incidente o in un problema legale, convincendole a consegnare somme di denaro per risolvere la presunta emergenza.

Un fenomeno ancora più insidioso è quello delle truffe realizzate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale: i truffatori riescono a riprodurre con incredibile verosimiglianza la voce di parenti o conoscenti, aumentando il rischio di inganno.

“Grazie all’aiuto dell’Arma dei Carabinieri – dichiara il sindaco Mario Marino – daremo ai cittadini consigli e precauzioni fondamentali per non cadere in queste trappole sempre più ingegnose. L’incontro sarà un’occasione importante per informare e tutelare la nostra comunità”.

L’amministrazione invita tutti i cittadini, in particolare gli anziani e le loro famiglie, a partecipare all’evento per acquisire consapevolezza sui pericoli e sui metodi per difendersi dalle truffe.

