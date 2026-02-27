Incivili nei guai: a Santa Croce 1.000 euro di multa e veicolo sequestrato per abbandono di rifiuti

L’Amministrazione Comunale di Santa Croce Camerina conferma la linea dura contro l’inciviltà e l’illegalità in materia di rifiuti. Gli agenti della Polizia Locale e del Nucleo di Tutela del Territorio hanno identificato e sanzionato un soggetto che, in più occasioni, aveva trasformato l’ingresso del centro comunale di raccolta in una discarica a cielo aperto, abbandonando rifiuti su rifiuti all’esterno della struttura.

Il comportamento, ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate dall’Amministrazione, ha portato all’irrogazione di una multa di 1.000 euro e al fermo amministrativo del veicolo utilizzato per 30 giorni, misura aggiuntiva pensata come deterrente contro chi deturpa il territorio comunale.

Sindaco Dimartino: “Chi sporca pagherà un prezzo alto”

«Non ci fermeremo. Chi pensa di poter usare il nostro territorio come una pattumiera deve sapere che pagherà un prezzo molto alto», ha dichiarato il Sindaco Peppe Dimartino. «La sola pena pecuniaria non è sufficiente a scoraggiare certi comportamenti. Abbiamo scelto di applicare la normativa nazionale sull’abbandono dei rifiuti e di proseguire nel solco della tolleranza zero. Una misura forte che deve servire da esempio per tutti: Santa Croce e l’ambiente vanno rispettati».

Il primo cittadino ha ricordato come già nel 2022, su proposta del vicesindaco Francesco Dimartino e con il consenso della giunta, fosse stata approvata una delibera per la confisca cautelare dei veicoli in caso di reati ambientali, rafforzando così il sistema di deterrenza contro l’abbandono illecito dei rifiuti.

© Riproduzione riservata