Incidenti: scontri a Vittoria e sulla Ragusa-Catania, il maltempo ha ridotto la visibilità

L’emergenza scatta su più fronti. L’acquazzone provoca seri danni a Vittoria, la città più colpita del circondario. I danni sono ingenti con numerosi allagamenti in varie zone della città, scantinati e garage invasi dall’acqua.

La forte pioggia ha causato anche alcuni cedimenti dell’asfalto all’interno del centro abitato. Nel territorio di Vittoria vi sono a volte degli aggrottati, e i cedimenti, in caso di infiltrazione di acque piovane, sono facili, in altri casi i cedimenti sono di altro genere. Un cedimento di grosse dimensioni si è verificato tra via Giambattista Iacono e via La Marmora, altri in altre zone della città.

La pioggia e l’asfalto viscido per la pioggia hanno provocato anche degli incidenti stradali. Uno tra questi si è verificato lungo la ex strada provinciale che collega Vittoria a Scoglitti. Alcuni mezzi sono stati coinvolti, per fortuna i feriti non sono gravi.

Un altro incidente si è verificato sulla provinciale Vittoria – Acate. Sono stae coinvolte due vetture e una persona ferita è rimasta incastrata tra le lamiere. Estratto dai vigili del fuoco è stato trasportato in ospedale.

Un altro incidente si è verificato lungo la strada statale 514, dove sono in corso i lavori del cantiere della nuova Ragusa – Catania. Si sono scontrati un’autovettura BMW X5 e un autocarro impegnato nei lavori di ampliamento della strada. Un uomo di 48 anni, che si trovava alla guida dell’auto, è rimasto ferito ed è stato accompagnato presso il pronto soccorso dal 118. Illeso il conducente dell’autocarro. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Chiaramonte Gulfi. Ricerca fotografica di Franco Assenza

