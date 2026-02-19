Incidente sulla 514, territorio di Chiaramonte: scontro tra auto e mezzo pesante, interviene l’elisoccorso

Grave incidente stradale lungo la Strada Statale 514, in territorio di Chiaramonte Gulfi, in direzione Catania. Per cause ancora in fase di accertamento, un mezzo pesante e un’autovettura sono rimasti coinvolti in un violento impatto.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto urgente di uno dei feriti in ospedale a Catania: si tratta dell’uomo alla guida dell’auto, un 75enne di Vizzini. Illeso il conducente del mezzo pesante. L’uomo, che ha riportato fratture multiple, è stato portato al Cannizzaro di Catania: non sembrerebbe in pericolo di vita.

Al momento non sono state rese note le condizioni della persona elitrasportata né quelle degli altri eventuali feriti coinvolti nell’incidente. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi e al momento la strada risulta chiusa.

