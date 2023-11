Incidente sul lavoro: avviati i controlli dopo caduta uomo da altezza di sette metri

Fino a poco dopo mezzogiorno i carabinieri della Stazione di Donnalucata ed i tecnici dello Spresal dell’Asp di Ragusa hanno lavorato per accertare l’esatta dinamica dell’incidente sul lavoro verificatosi stamattina in contrada “Landolina” a monte della frazione sciclitana di Donnalucata è in cui è rimasto gravemente ferito un operaio tunisino di 42 anni.

I rilievi mirano ad accertare la tenuta del tetto del grande capannone dell’azienda agricola dove gli operai sono impegnati nella lavorazione dei prodotti agricoli che si coltivano nell’azienda proprietaria dei terreni circostanti e del immobile in cui è avvenuto l’incidente.

Di certo si sa che il corpo dell’uomo sarebbe precipitato a terra da un’altezza di sette metri.

L’operaio tunisino si trovava sul tetto in fibrocemento quando questo ha ceduto. Conseguenziale la caduta a terra. Quando sono arrivati i soccorsi, per prima l’equipe del 118 e poi l’elisoccorso, il cuore dell’uomo batteva seppure i parametri vitali si presentassero compromessi. Il mezzo aereo di soccorso ha prelevato il ferito trasferendolo al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Le condizioni dell’uomo sono gravissime.

L’operaio tunisino lavorava da tanti anni a Donnalucata, nell’azienda dell’imprenditore agricolo sciclitano. Nella frazione viveva da solo dopo aver lasciato in Tunisia la moglie ed i figli dei quali curava il mantenimento. Grande lavoratore non si risparmiava nell’essere sempre presente e pronto svolgendo i propri servizi pieno di buona volontà all’interno dell’azienda agricola. ricerca fotografica di Franco Assenza