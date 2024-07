Incidente sul lavoro a Comiso: la vittima è Antonino Giompiccolo

Incidente sul lavoro stamani a Comiso. Un uomo di 53 anni, Antonino Giompiccolo, è morto travolto dalle ruote di un Tir nel piazzale interno dell’azienda vinicola Avide, sulla strada provinciale Comiso Chiaramonte, a due chilometri dall’abitato di Comiso.

Travolto da un camion che stava effettuando una manovra

L’uomo stava aiutando l’autista del mezzo pesante ad effettuare la manovra per uscire dal piazzale e immettersi sulla strada. Una manovra difficile, in uno spazio angusto, ma un’operazione che l’uomo aveva effettuato anche molte altre volte. Stavolta però è finito sotto le ruote posteriori del camion. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nell’azienda non ci sono telecamere e nessuno si è accorto di nulla. L’unico testimone è proprio l’autista del camion, un uomo di Benevento, che lavorava per una ditta campana.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Comiso, con l’ausilio dei vigili urbani per la viabilità. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Ottavia Polipo che è intervenuta sul posto autorizzando la rimozione della salma dopo i rilievi dei carabinieri. Il camion è stato posto sotto sequestro, la salma di Antonino Giompiccolo si trova all’obitorio del cimitero di Comiso, in attesa della decisione del magistrato che dovrà decidere se effettuare l’autopsia. È intervenuto anche il personale dello Spresal per i rilievi riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro.

Antonino Giompiccolo era sposato, ma non aveva figli. Lavorava da tempo alla Avide. Era una persona molto riservata, un grande lavoratore, molto apprezzato e stimato sul lavoro.

© Riproduzione riservata