Incidente stradale sulla Ragusa – Catania. Due auto coinvolte

Ancora un incidente stradale sulla Ragusa – Catania. E’ avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi poco dopo contrada Coffa, teatro qualche giorno fa di un incidente mortale, nei pressi del bivio per Mazzarrone. Per fortuna, dalle prime notizie raccolte dalle fonti ufficiali, pare di tratti di uno scontro tra due autovetture ma con esiti non gravi. Sarebbero lievi le ferite riportate. Sul posto i soccorso con le ambulanze e i vigili del fuoco. Rallentamenti al traffico. Purtroppo la Ragusa – Catania continua ad essere teatro di incidenti. Appena l’altro ieri è arrivata una buona notizia, ovvero l’approvazione del progetto di raddoppio che dovrebbe consentire, seguendo il vecchio tracciato, di creare un’autostrada a piu’ corsie e, si spera, ridurre il rischio di incidenti stradali.

