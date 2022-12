Incidente stradale a Vittoria, auto si ribalta. Un ferito

Un incidente stradale si è verificato stamattina intorno alle 6 a Vittoria, all’incrocio con la ex SS 115. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate un’audi e un fugone.

L’audi, subito dopo l’impatto, si è ribalta su un lato ed è finita su una rotatoria. Sul posto è intervenuto il personale del 118. Un ferito che è stato subito trasportato al pronto soccorso del Guzzardi di Vittoria.

Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia di stato per i rilievi. Traffico molto rallentato per diverse ore.

Foto: Franco Assenza