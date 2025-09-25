Incidente stradale a Comiso: Y10 cappotta nella rotatoria, una donna in ospedale

Momenti di paura questa mattina lungo la rotatoria che collega Ragusa a Comiso. Due auto, una Lancia Y10 e una Fiat 500L, condotte rispettivamente da due donne, si sono scontrate violentemente.

La Y10 cappottata, conducente in ospedale

A seguito dell’impatto, la Y10 si è ribaltata. La conducente è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma l’incidente ha destato forte preoccupazione tra gli automobilisti presenti.

Forze dell’ordine e Vigili del Fuoco sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Municipale e la Polizia di Stato di Comiso per i rilievi e la gestione del traffico. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte per evitare ulteriori rischi.

L’incidente ha provocato rallentamenti nella viabilità della zona, con disagi soprattutto per chi era diretto verso Comiso nelle prime ore della mattina.

