Incidente mortale sulla Ragusa-Mare: a processo il 20enne che investì Samuele Giudice. Sentenza attesa nel 2026

Il Giudice per le indagini preliminari, anche alla luce della perizia da lui disposta in fase di incidente probatorio, ha accolto la richiesta di rito abbreviato formulata dall’avvocato Matteo Anzalone, difensore di un ventenne ragusano di origine albanese. Al giovane viene contestato l’omicidio stradale per la morte di Samuele Giudice, carrozziere 38enne, deceduto a seguito dell’incidente stradale dell’11 luglio del 2023 sulla Sp 25 Ragusa – Marina di Ragusa. Il gip ha anche ammesso la costituzione di parte civile della compagna della vittima per la figlia nata qualche mese dopo la morte di Giudice, attraverso l’avvocato Giovanni Mangione. Sentenza a febbraio 2026.

Un anniversario drammatico

Samuele Giudice era il primo cugino dei due bambini, Simone e Alessio D’Antonio, che, appena undicenni vennero falciati da un suv proprio l’11 luglio del 2019. Un anniversario drammatico per la famiglia. Samuele Giudice era il figlio di una delle sorelle di Toni e Alessandro D’Antonio, i genitori di Simone e Alessio. Il 38enne era stato investito e tranciato da una Bmw condotta dal ventenne. L’incidente probatorio disposto dal gip aveva l’obiettivo attraverso l’incarico peritale conferito all’ingegnere Rocco Di Dio, di stabilire la velocità, la posizione e la direzione del veicolo investitore e la posizione della vittima che stava attraversando la strada, in un luogo non illuminato e senza attraversamento pedonale, lungo la strada provinciale Ragusa-Marina di Ragusa, per definire i profili di responsabilità. In aula oltre all’imputato, anche la compagna di Samuele Giudice accompagnata dal suo avvocato, Giovanni Mangione. Lei è madre di 3 figli avuti da Giudice, l’ultima è nata a qualche mese dall’incidente. Oggi l’ammissione a parte civile proprio della piccola; dal processo sono uscite tutte le altre parti civili già liquidate dall’assicurazione.

© Riproduzione riservata