E’ Samuele Giudice la vittima dell’incidente stradale nei pressi di Ragusa

E’ Samuele Giudice di 38 anni, di Ragusa, la vittima dell’incidente stradale avvenuto stanotte a pochi chilometri dall’uscita della città, lungo la strada per Marina di Ragusa. Ha perso la vita mentre stava attraversando la strada, investito da un’autovettura di grossa cilindrata, una berlina Bmw, condotta da un ventenne ragusano di origini albanesi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi assieme ai Carabinieri. Ma non c’è stato nulla da fare. In corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente stradale. Forse l’uomo stata aiutando i familiari che avrebbero avuto un problema tecnico alla propria autovettura. Informata la Procura. Si stanno accertando anche le condizioni psicofisiche di chi si trovava alla guida. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe parente dei cuginetti di Vittoria rimasti uccisi dopo essere stati travolti da un Suv e di cui proprio ieri ricorreva il quarto anniversario dalla morte.

Tanti incidenti lungo questa strada

Una strada che spesso purtroppo è stata teatro di tragedie. Dall’altra parte della carreggiata, alla stessa altezza, a marzo del 2022 aveva perso la vita un motociclista 28enne sbalzato a terra dopo l’impatto con un altro autoveicolo; a marzo del 2023 al chilometro 12, un cittadino extracomunitario aveva perso la vita mentre attraversava la strada, investito da una autovettura che si stava dirigendo da Ragusa a Marina di Ragusa. Anni fa ancora un incidente simile, nei pressi di Villa Criscione, un uomo fu investito e morì poco dopo, mentre stava attraversando la strada. ricerca fotografica Franco Assenza