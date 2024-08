Incidente mortale nella notte a Marina di Ragusa

Incidente mortale stanotte a Marina di Ragusa. A perdere la vita un centauro, classe 1971 le cui iniziali sono S.A. che, con la sua moto ha perso il controllo alle 2,45 all’altezza di piazza rimembranza. Per lo sfortunato non c’è stato nulla da fare. I sanitari prontamente intervenuti non hanno potuto che accettarne la morte. Sul posto è intervenuta una volante della polizia municipale di Ragusa.



