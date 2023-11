Incidente in moto: muore 19enne. Ferito il passeggero

incidente stradale ieri sera in provincia di Ragusa. Un giovane é morto e un altro è ricoverato in ospedale.

La vittima è un giovane tunisino di 19 anni, Khalifa Adam, il quale era alla guida di un ciclomotore 125 liberty sul quale si trovava anche un amico, un connazionale di 18 anni. Quest’ultimo è ricoverato in rianimazione all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto ad intervento chirurgico nella stessa nottata dell’incidente. Illesi ma sotto choc, invece, i due occupanti dell’autovettura, una Citroen C3, sulla quale viaggiavano due giovani sciclitani, quello alla guida dell’autovettura era classe 2004.

L’incidente poco prima della mezzanotte ad un chilometro dal centro abitato di Scicli.

I due giovani tunisini, a bordo del motore, facevano rientro da Modica mentre gli occupanti l’autovettura andavano verso la città della Contea. Lo scontro è stato violento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Scicli ed i colleghi della Radiomobile della Compagnia di Modica. Intervenuti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Modica e del Comando provinciale di Ragusa per dare il proprio aiuto nel recupero dei feriti e per dare visibilità alla zona in cui si è verificato l’incidente e due ambulanze del 118. Pare che i corpi dei due giovani che erano a bordo del motociclo sarebbero stati sbalzati aldilà del muro di cinta della strada. La salma del giovane Khalifa Adam è stata trasferita all’obitorio del cimitero di Scicli in attesa del suo trasferimento in Tunisia. La dinamica è allo studio dei militari dell’Arma che, nella stessa serata, hanno provveduto ad eseguire l’alcoltest sui giovani coinvolti nel sinistro. I due tunisini vivevano con le proprie famiglie in città da diversi anni.