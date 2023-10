Incidente autonomo sulla provinciale Sampieri Cava d’Aliga. Un camion frigo finisce la sua corsa in un terreno

Ferite lievi per il conducente del camion frigo per il trasporto di prodotti deteriorabili che stamattina poco dopo le 9 ha sfondato il guard-rail finendo in un terreno. L’incidente autonomo si è verificato sulla provinciale Sampieri Cava d’Aliga in un tratto rettilineo. Proprio alla periferia della borgata, in zona Costa di Carro, il mezzo commerciale è finito fuori strada adagiandosi su una fiancata nel terreno sottostante la strada.

Lievi ferite per il conducente che si trovava alla guida del mezzo.

Per rilevare l’incidente sono intervenuti i vigili urbani del locale Comando di Polizia Locale mentre ai vigili del fuoco del Distaccamento di Modica è spettato il compito di reucperare il camion frigo dal terreno dove era finito nel corso dell’incidente.

FOTO: Franco Assenza