Tre ciclisti colpiti da auto. All’alba ad Acate

Incidente stradale all’alba nella zona di Acate. Tre ciclisti sono rimasti feriti in un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale 87 che collega la strada statale 115 a Marina di Acate.

Pare che i tre ciclisti, per cause ancora da accertare, si siano scontrati con una vettura. I tre sono tutti di nazionalità straniera.

I TRE SI STAVANO RECANDO A LAVORO NEI CAMPI

Pare che si tratti di immigrati che al mattino alle 7 si recavano al lavoro nei campi.

Non si conoscono ancora le condizioni dei tre feriti, ma per due di loro dovrebbe trattarsi solo di ferite lievi. Più grevi le condizioni di uno dei tre, che ha una prognosi di 30 giorni, con lesioni al costato.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Acate e del Nucleo Radiomobile di Vittoria. Pare che la vettura abbia affiancato una delle tre bici e che abbia provocato la caduta del ciclista con un effetto a catena per gli altri che procedevano nella stessa direzione a breve distanza uno dall’altro.

