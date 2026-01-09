Incidente al villaggio Jungi: scooter contro auto, giovane in ospedale

E’ finito in ospedale a Modica, nell’ambito dei soccorsi dati dall’equipe del 118 che hanno prelevato il ferito per trasferirlo al Maggiore-Nino Baglieri di Modica. Tutte da accertare le cause dell’incidente stradale che si è verificato ieri sera al villaggio Jungi, nella trafficatissima via Ponchielli la nota strada bianca che porta alla litoranea Donnalucata Cava d’Aliga raggiungendo contrada Arizza. L’impatto è avvenuto fra lo scooter 125 sul quale viaggiava il giovane ferito ed un’auto in prossimità con l’intersezione con via Sette Fratelli cervi sempre al villaggio Jungi. Il centauro procedeva verso contrada Arizza. A rilevare l’incidente gli agenti della Polizia Locale mentre il giovane veniva trasferito in ambulanza all’ospedale modicano. La Polizia locale, con i suoi uomini, ha curato anche le fasi del traffico in quella zona del villaggio Jungi densamente transitata nelle ore serali quando si registra il rientro in città dalle zone rurali, artigianali e commerciali della fascia costiera sciclitana.

