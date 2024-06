Incidente a Vittoria, scontro tra due auto in centro

LEGGI ANCHE INCIDENTE MORTALE TRA SCOGLITTI E GELA

Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, questa mattina a Vittoria, poco dopo le ore 6. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate in via Magenta, a pochi metri da via Garibaldi, in pieno centro a Vittoria.

Intervenuti i vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per permettere al conducente di una delle due auto, rimasta incastrata in un angolo, di uscire dall’abitacolo. Il conducente è stato ricoverato dal personale del 118, intervenuto sul posto, per accertamenti presso il pronto soccorso del “Guzzardi”.

© Riproduzione riservata