Furgone investe ciclisti, un morto. Tragedia sulla Scoglitti-Gela. Sul luogo è intervenuto il sindaco di Mazzarrone

Un pensionato di Mazzarrone, Raffaele Mazza, un ex bancario, è morto questa mattina in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale che collega Gela alla zona di contrada Macconi e a Scoglitti.

L’uomo era in bici. Insieme ad un gruppo di appassionati e di ciclisti amatoriali stava percorrendo la strada litoranea provenendo da Gela. per cause ancora da accertare si sono scontrati con un camioncino. La peggio è toccata a Raffaele Mazza, che è finito sull’asfalto ed è morto sul colpo.

Sul posto le forze dell’Ordine per i rilievi. Anche il sindaco di Mazzarrone, Giovanni Spata, si è recato sul luogo dell’incidente. “Perdiamo un concittadino esemplare, una persona buona e un caro amico – ha detto il sindaco – lo conosco da sempre, anche perché vicini da casa. È un giorno di grande dolore per Mazzarrone, per i tanti che lo conoscevano e gli volevano bene.Ci stringiamo tutti al grande dolore dei familiari”. ricerca fotografica di Franco Assenza

