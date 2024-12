Ragusa: automobilista resta incastrato al passaggio a livello di via Paestum. Multato

Nella mattinata di ieri, un automobilista è rimasto incastrato con la sua auto sotto il passaggio a livello di via Paestum, un episodio che purtroppo si ripete, purtroppo, frequentemente. L’uomo avrebbe attraversato con il semaforo rosso, finendo bloccato tra le sbarre in discesa. Con sangue freddo, è riuscito a posizionare l’auto in linea con i binari, evitando così una collisione con il treno in transito.

La zona è stata prontamente messa in sicurezza dai vigili urbani, che hanno multato l’automobilista per guida imprudente.

© Riproduzione riservata