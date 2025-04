E’ la pachinese Katia Ingoglia la vittima dell’incidente sulla Pachino-Pozzallo

E’ Katia Ingoglia, una dipendente comunale di 59 anni del Comune di Pachino, la vittima dell’incidente stradale che si è verificato ieri. La tragedia si è consumata lungo la Pachino-Pozzallo, in territorio di Ispica, quando la moto sulla quale viaggiava la donna con il marito è andata a schiantarsi contro uno specchio posto al limite della carreggiata. Un impatto fatale che ha strappato la vita a Katia sul colpo, mentre il marito, 61 anni, è rimasto gravemente ferito.

Il sinistro è avvenuto all’uscita di una curva, quando, per cause ancora da accertare, il motociclista ha perso il controllo del mezzo, colpendo lo specchio stradale utilizzato per segnalare le immissioni da una strada laterale. Katia Ingoglia, sbalzata dalla moto, è deceduta immediatamente, mentre il marito, in gravi condizioni, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’incidente ha scosso la comunità di Pachino, dove Katia era conosciuta e apprezzata per il suo impegno nel servizio pubblico. Il dolore e la incredulità hanno preso il sopravvento tra i colleghi e i cittadini che si stringono attorno alla famiglia della vittima, in attesa di conoscere le cause precise di una tragedia che ha messo fine in un attimo a una vita di dedizione e impegno.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, per Katia non c’è stato nulla da fare. La notizia della sua morte ha lasciato un vuoto profondo, non solo tra i suoi cari, ma anche in tutta la cittadinanza di Pachino, che ha perso una figura di riferimento nel settore pubblico.

Questo drammatico evento ha acceso un faro sulla sicurezza stradale in una zona già notoriamente pericolosa, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per capire se ci siano responsabilità legate alla segnaletica o altri fattori che abbiano contribuito a questo tragico incidente.

