Pistola giocattolo senza tappo rosso: scatta la denuncia per un 16enne

Aveva un’arma giocattolo e per questo è stato denunciato. Nel corso di un servizio serale predisposto, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vittoria sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, che indicava la presenza di alcuni giovani nei pressi dell’area antistante l’esercizio commerciale McDonald’s intenti ad armeggiare con quella che sembrava un’arma.

Giunti rapidamente sul posto, i Carabinieri hanno proceduto all’identificazione dei presenti e al controllo di una minicar riconducibile a uno dei ragazzi coinvolti.

L’attività di perquisizione ha consentito di rinvenire, all’interno del veicolo di proprietà di un 16enne, una pistola giocattolo priva del tappo rosso, nascosta nel vano posteriore. L’oggetto è stato immediatamente sequestrato dai militari.

A seguito dell’accaduto, il minore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania per la fattispecie prevista dalla normativa vigente.

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