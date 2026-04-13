Vele distrutte e motore in avaria: dramma sfiorato a 10 miglia dalla costa

Momenti di paura nelle prime ore del mattino al largo della costa ragusana, dove un’imbarcazione a vela di circa 14 metri è rimasta in balìa del maltempo. Provvidenziale l’intervento della Guardia Costiera di Pozzallo, che ha tratto in salvo l’unico diportista a bordo.

L’allarme è scattato all’alba, quando la Sala Operativa ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte dell’uomo, sorpreso durante la notte da condizioni meteomarine particolarmente avverse. Il motore dell’imbarcazione era in avaria e le vele risultavano gravemente danneggiate dalle forti raffiche di vento, lasciando il natante completamente alla deriva a circa 10 miglia dalla costa.

Immediata la risposta operativa: la Guardia Costiera ha disposto l’uscita della motovedetta CP 311, unità specializzata nelle operazioni SAR (Search and Rescue). Nonostante il mare agitato e il vento sostenuto, l’equipaggio è riuscito a individuare e raggiungere l’imbarcazione intorno alle 06:30, portando assistenza in condizioni particolarmente difficili.

Una volta accertato che il diportista fosse in buone condizioni di salute, i militari hanno messo in sicurezza l’unità. Le condizioni del mare non hanno consentito il trasbordo, rendendo necessario il rimorchio fino al porto di Pozzallo.

Le operazioni si sono concluse intorno alle 09:00 con l’ormeggio in sicurezza. Il diportista, visibilmente provato dalla notte trascorsa in mare aperto, è risultato fortunatamente illeso.

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