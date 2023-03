Incidente a Ragusa: auto rischia di far saltare i tubi del gas

Incidente stradale a Ragusa, precisamente in Via Giovanni Gronchi angolo via Irlanda. Lo scontro è avvenuto tra due autovetture, una Fiat Cinquecento e una Citroen.

Secondo le prime informazioni, la Fiat Cinquecento, dopo lo scontro, è uscita fuori strada e ha impattato violentemente contro un muretto di un condominio nelle vicinanze. Questo ha causato apprensione ai residenti della zona, i quali hanno assistito alla scena. Infatti, la Cinquecento è finita a pochi centimetri dai tubi del gas metano che stavano rischiando di rompersi e di causare un’esplosione.

La persona alla guida della Citroen, invece, è stata trasportata immediatamente in ospedale per le cure del caso. Al momento non sono ancora state rese note le condizioni di salute del conducente.

La zona è stata immediatamente bloccata dalle forze dell’ordine per consentire i soccorsi e i rilievi del caso.

Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità dei conducenti coinvolti. Tuttavia, è sempre importante ricordare l’importanza di rispettare le regole del codice della strada e di guidare con prudenza e attenzione, in modo da evitare situazioni di pericolo.