Incidente a Licodia Eubea: chiusa temporaneamente la SS 514 “Di Chiaramonte”

Un incidente stradale ha causato la chiusura temporanea della strada statale 514 “Di Chiaramonte” al km 19,550, nei pressi di Licodia Eubea (Catania), in entrambe le direzioni di marcia.

Il traffico è stato interdetto per permettere le operazioni di recupero di un mezzo pesante coinvolto nel sinistro. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, per garantire la sicurezza e gestire la viabilità durante l’evento.

Al momento non sono state comunicate informazioni su eventuali feriti. Gli automobilisti sono invitati a percorsi alternativi fino al completamento delle operazioni di rimozione e alla riapertura della carreggiata. La situazione resta in aggiornamento, con aggiornamenti previsti nelle prossime ore dai canali ufficiali Anas e dalle autorità locali.

© Riproduzione riservata