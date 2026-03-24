Un ammanco di 369.000 euro sul budget destinato alle prestazioni convenzionate dei laboratori di analisi della provincia di Ragusa sta suscitando forte preoccupazione. A denunciarlo è il Movimento Laboratori Siciliani (MLS) tramite il segretario regionale e provinciale Salvatore Battaglia, che definisce la vicenda «gravissima e penalizzante per il territorio ibleo». Secondo quanto riportato dal sindacato, […]
Incidente a Licodia Eubea: chiusa temporaneamente la SS 514 “Di Chiaramonte”
24 Mar 2026 11:12
Un incidente stradale ha causato la chiusura temporanea della strada statale 514 “Di Chiaramonte” al km 19,550, nei pressi di Licodia Eubea (Catania), in entrambe le direzioni di marcia.
Il traffico è stato interdetto per permettere le operazioni di recupero di un mezzo pesante coinvolto nel sinistro. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, per garantire la sicurezza e gestire la viabilità durante l’evento.
Al momento non sono state comunicate informazioni su eventuali feriti. Gli automobilisti sono invitati a percorsi alternativi fino al completamento delle operazioni di rimozione e alla riapertura della carreggiata. La situazione resta in aggiornamento, con aggiornamenti previsti nelle prossime ore dai canali ufficiali Anas e dalle autorità locali.
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