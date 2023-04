Incidente a Comiso: due auto finiscono su quelle in sosta

Carambola di auto ieri sera a Comiso. Un tamponamento si è verificato all’incrocio tra via Mario Rapisardi e via Generale Cascino, nei pressi del plesso scolastico Saliceto. Sono state coinvolte due vetture, un’Alfa Romeo e una Fiat Punto.

DUE I FERITI

A causa dello scontro le due vetture sono finite su altre vetture che si trovavano parcheggiate in via Generale Cascino, una delle arterie principali del traffico cittadino. Sono state danneggiate una Fiat 500 e una Peugeot Partner. Feriti i conducenti delle due vetture che hanno causato l’incidente, entrambi medicati in ospedale e subito dimessi. La prognosi, per loro, è di otto giorni. Nelle auto parcheggiate, per fortuna, non c’era nessuno a bordo. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.

FOTO: Franco Assenza