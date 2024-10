Incensurato 21enne aveva in casa 3,2 chili di hashish. Operazione della Polizia a Vittoria

Aveva in casa 3 chili e duecento grammi di hashish oltre a 1800 euro in contanti e un bilancino di precisione. Venerdì sera è scattata l’operazione della Polizia di Stato che ha effettuato una perquisizione a casa di un ventunenne incensurato a Vittoria, perquisizione che ha dato esito positivo. Ingente il quantitativo di droga. Il 21enne è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta stamani presso il Tribunale di Ragusa.

La pubblica accusa rappresentata dal pm Marco Rota aveva chiesto la convalida e che al giovane venisse applicata la custodia cautelare in carcere; la difesa del 21enne, rappresentata dall’avvocato Matteo Anzalone, aveva chiesto invece gli arresti domiciliari. Il gip Ivano Infarinato ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare agli arresti domiciliari. foto di repertorio



© Riproduzione riservata