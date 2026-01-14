Incendio serbatoio idrocarburi a San Paolino, cos’è accaduto veramente?

Paura ma fortunatamente nessun ferito nel territorio di San Paolino, dove sabato 10 gennaio un serbatoio da 250 metri cubi utilizzato per lo stoccaggio di idrocarburi è esploso. Secondo la notifica dei Vigili del Fuoco, lo scoppio ha proiettato il coperchio originariamente saldato a circa venti metri di distanza, provocando un incendio prontamente domato grazie all’intervento dei pompieri, che hanno utilizzato schiuma e predisposto la messa in sicurezza dell’intera area. A darne comunicazione è il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.

Per precauzione, è stata evacuata una vicina masseria, senza che si registrassero feriti tra gli occupanti o tra gli operai presenti sul sito. L’episodio ha immediatamente attivato le autorità competenti, con la sospensione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per la società responsabile fino al completamento delle indagini.

Le verifiche includono lo svuotamento di tutti i serbatoi presenti nell’impianto e l’analisi approfondita delle cause dello scoppio e dei sistemi di sicurezza. Nei prossimi giorni, l’Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia effettuerà un sopralluogo ispettivo per chiarire la dinamica dell’incidente e prevenire rischi futuri.

© Riproduzione riservata