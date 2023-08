Incendio a Ragusa: fiamme raggiungono Ibla e Cilone dopo aver colpito le vallate circostanti. Soccorsi ostacolati da zona impervia. VIDEO

Ancora fiamme intorno a Ragusa. Anzi adesso anche verso Ragusa Ibla e verso contrada Cilone nonostante la vasta operazione di soccorso e lotta senza sosta per domare le fiamme. L’incendio ha avuto inizio nella contrada Scassale, per poi avanzare inesorabilmente verso la contrada Prato. Nonostante gli sforzi congiunti dei vigili del fuoco e delle unità della forestale, l’incendio è stato alimentato da venti forti che ne hanno complicato il controllo, spingendo le fiamme verso Ragusa Ibla e la contrada Cilone.

La risposta iniziale è stata tempestiva, con i vigili del fuoco e le unità forestali che si sono affrettate a raggiungere la zona. L’impiego di mezzi aerei ha ulteriormente supportato gli sforzi di spegnimento delle fiamme. Tuttavia, il vento impetuoso ha dimostrato di essere un avversario difficile da sconfiggere, modificando la direzione delle fiamme e spingendole verso nuove direzioni. Questo repentino cambiamento di direzione ha portato all’evacuazione precauzionale di diverse masserie e abitazioni nella zona minacciata dall’incendio.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, l’incendio ha cambiato direzione più volte rendendo difficile prevedere il suo comportamento.

Considerato che di notte i mezzi aerei non possono operare e che l’incendio non è raggiungibile dalle squadre di terra, causa l’impervietà dei luoghi, i Vigili del Fuoco, hanno predisposto presidi di squadre operative, a tutele degli insediamenti abitativi e rurali, in c.da Cilone nei presi delle antenne e a fondo valle, coadiuvati anche da squadre AIB Forestale e protezione Civile.

La situazione rimane critica. Tuttavia, con l’arrivo delle prime luci dell’alba, è previsto un nuovo sforzo di tutte le squadre per cercare di contenere e spegnere le fiamme. ricerca fotografica di Bakró-Nagy Ferenc e Salvo Bracchitta