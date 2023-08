Un incendio minaccia le contrade rurali sulla Ragusa-Chiaramonte. Intervento anche per via aerea

Un incendio di proporzioni preoccupanti sta attualmente imperversando nella zona di Contrada Scassale, con la sua estensione che si dirige verso il versante di Contrada Patro, lungo la strada Ragusa-Chiaramonte. L’incendio si è sviluppato intorno alle 13 di oggi pomeriggio.

I vigili del fuoco e squadre antincendio, insieme alle squadre forestali, sono già sul campo, affrontando con determinazione le fiamme che si propagano. La situazione, tuttavia, ha richiesto risorse aggiuntive, con l’impiego di mezzi aerei per combattere l’incendio.

E’ stato assegnato il velivolo Falcon 8 che è intervenuto già con dei primi lanci nella zona di Contrada Scassale.

Al momento, le squadre a terra sono composte da due squadre dei vigili del fuoco e altrettante squadre di personale specializzato forestale. Secondo quanto è stato ricostruito, l’incendio è divampato in un casolare abbandonato.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno del casolare alimentate da rifiuti accumulati e hanno determinato lo scoppio di una bombola, i cui frammenti infuocati sono finiti nella vegetazione.

E’ stato richiesto l’intervento delle squadre AIB forestali, mentre è stata attivata la SOUP di Palermo per disporre l’invio di mezzi aerei.

L’incendio ancora in corso rischia di raggiungere c.da Cilone, verso la S.P. Ragusa-Chiaramonte.

Le squadre a terra si stanno adoperando per circoscrivere l’incendio ed evitare che le fiamme coinvolgano anche le casa.

ALTRI FUOCHI IN PROVINCIA



La squadra operativa del distaccamento di modica ha operato in. C.da Maganuco per un incendio alle sterpaglie e macchia mediterranea che minacciava il canneto.

La squadra del distaccamento di Vittoria ha operato in c.da Gaspanella sempre per l’incendio di sterpaglie.