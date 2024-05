Lavori abusivi nel centro storico: denunciate tre persone a Modica

Sono state denunciate tre persone dalla polizia locale di Modica accusate di lavori edili abusivi nel centro storico. Si tratta del proprietario e committente della struttura, 47 anni, residente a Noto, del direttore dei lavori, 54 anni, residente in Lombardia, e di un modicano di 43 anni, titolare dell’impresa esecutrice.

I LAVORI SONO STATI BLOCCATI

Secondo quanto accertato i tre avrebbero eseguito opere edili in difformità al permesso di costruire e successiva SCIA in variante, all’autorizzazione del genio civile e alle autorizzazioni paesaggistiche della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa. In particolare, è stato constatato che, rispetto al progetto originario, era stato alzato il livello della struttura di circa due metri, compromettendo nei fatti, la visibilità e il panorama, visto che l’immobile, originariamente era sottostante alla strada (ci troviamo nella zona del Duomo di San Giorgio, Bene dell’Umanità Unesco). I lavori sono stati bloccati.



