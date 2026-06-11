Forti disagi all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica a seguito di un blackout che ha compromesso il funzionamento dei sistemi di alimentazione elettrica di emergenza. La situazione ha imposto la sospensione immediata delle attività chirurgiche e l’attivazione dei protocolli di sicurezza con il trasferimento dei casi più urgenti verso altre strutture ospedaliere del territorio. Il guasto ha […]
Incendio in Viale Europa a Vittoria: le fiamme lambiscono gli edifici di proprietà Iacp
11 Giu 2026 02:27
Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel tardo pomeriggio a Vittoria, nelle zone di Viale Europa. Il terreno si nè sviluppato in un terreno privato e si è propagato a causa delle sterpaglie. le fiamme hanno lambito pericolosamente i condomini di viale Europa, per fortuna senza gravi conseguenze.
Il neo presidente dello IACP, proprteraio degli immobili, Giovanni Moscato, si è recato in viale Europa per verificare la situiazione ed eventuali danni. “Ho voluto rassicurarmi delle condizioni degli abitanti, assegnatari IACP, e verificare lo stato degli immobili – ha detto Moscato – Ho trovato famiglie spaventate ma assolutamente comprensive e ho rassicurato sul fatto che l’Istituto si farà carico delle riparazioni da effettuare rispetto ai danni subiti. Non lasceremo nessuno da solo e opereremo con urgenza”.
© Riproduzione riservata