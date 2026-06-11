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Incendio in Viale Europa a Vittoria: le fiamme lambiscono gli edifici di proprietà Iacp

11 Giu 2026 02:27
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Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel tardo pomeriggio a Vittoria, nelle zone di Viale Europa. Il terreno si nè sviluppato in un terreno privato e si è propagato a causa delle sterpaglie. le fiamme hanno lambito pericolosamente i condomini di viale Europa, per fortuna senza gravi conseguenze.

Il neo presidente dello IACP, proprteraio degli immobili, Giovanni Moscato, si è recato in viale Europa per verificare la situiazione ed eventuali danni. “Ho voluto rassicurarmi delle condizioni degli abitanti, assegnatari IACP, e verificare lo stato degli immobili – ha detto Moscato – Ho trovato famiglie spaventate ma assolutamente comprensive e ho rassicurato sul fatto che l’Istituto si farà carico delle riparazioni da effettuare rispetto ai danni subiti. Non lasceremo nessuno da solo e opereremo con urgenza”.

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