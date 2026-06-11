Incendio in Viale Europa a Vittoria: le fiamme lambiscono gli edifici di proprietà Iacp

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel tardo pomeriggio a Vittoria, nelle zone di Viale Europa. Il terreno si nè sviluppato in un terreno privato e si è propagato a causa delle sterpaglie. le fiamme hanno lambito pericolosamente i condomini di viale Europa, per fortuna senza gravi conseguenze.

Il neo presidente dello IACP, proprteraio degli immobili, Giovanni Moscato, si è recato in viale Europa per verificare la situiazione ed eventuali danni. “Ho voluto rassicurarmi delle condizioni degli abitanti, assegnatari IACP, e verificare lo stato degli immobili – ha detto Moscato – Ho trovato famiglie spaventate ma assolutamente comprensive e ho rassicurato sul fatto che l’Istituto si farà carico delle riparazioni da effettuare rispetto ai danni subiti. Non lasceremo nessuno da solo e opereremo con urgenza”.

© Riproduzione riservata