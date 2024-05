Incendio in un garage a Pedalino

Paura a Pedalino per un incendio che ha messo in allerta le squadre dei Vigili del Fuoco. L’incendio è avvenuto nel garage di un edificio isolato, coinvolgendo diversi veicoli.

Il focolaio è stato segnalato in tempi rapidi, permettendo alle squadre dei Vigili del Fuoco di intervenire prontamente. Due squadre di vigili del fuoco sono state dispiegate sul luogo insieme a due autobotti per garantire un rifornimento idrico costante. Questa rapida mobilitazione ha contribuito a evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente, limitando i danni alla struttura circostante.

All’interno del garage, si trovavano diverse unità e attrezzature, incluso un furgone e del carburante, che hanno reso l’intervento ancora più delicato, richiedendo un approccio attentamente pianificato da parte delle squadre antincendio.

[image: image.png]



© Riproduzione riservata