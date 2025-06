Incendio in abitazione a Comiso: in fiamme il condizionatore

Un incendio si è verificato ieri sera, poco prima di mezzanotte, in un’abitazione del centro di Comiso, nel quartiere Sacro Cuore. Le fiamme sembrano essere partite dall’elemento esterno di un condizionatore, situato nel balcone dell’abitazione. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Nessun danno per la fortuna degli abitanti. Pare che al momento dell’incendio in casa ci fossero dei bambini in tenera età, ma non ci sono state conseguenze.

