Incendio all’aeroporto di Catania, nessun volo dirottato su Comiso. Tutti a Trapani e Palermo

In seguito all’incendio scoppiato ieri all’aeroporto di Catania, è stato necessario dirottare alcuni voli su altri aeroporti siciliani. Intanto, Sac comunicato che fino alle 14 di mercoledì 19 luglio i voli saranno sospesi.

L’INCENDIO

La prima chiamata di soccorso è giunta alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco alle ore 23,29. Le fiamme si sarebbero propagate dal piano inferiore per poi arrivare al terminal partenze dell’edificio centrale. Tra i passeggeri e il personale dell’Aeroporto si è scatenato il panico per via del molto fumo diffusosi nello scalo. Non si sono comunque registrati feriti.

I VOLI DIROTTATI

Sette voli dirottati da Catania a Palermo, altri due verso Trapani. Dirottati su Palermo due aerei provenienti da Roma-Fiumicino, oltre che i voli che erano in arrivo ieri sera da Milano Linate, Milano-Malpensa, Torino, Malta e Casablanca. Dirottati su Trapani-Birgi, invece, due voli provenienti da Budapest e Bergamo. Nessun dirottamento è stato previsto per Comiso.