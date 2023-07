Fuga dall’aeroporto. Incendio nella struttura di Catania, evacuati tutti. VIDEO

Nella tarda serata di ieri un incendio si è sviluppato all’interno dell’Aeroporto di Catania, causando il panico tra i passeggeri e il personale aeroportuale. Tanti sono i video che si stanno diffondendo sui social che mostrano le fiamme che si sono propagate nella parte inferiore dell’aeroporto.

Il personale aeroportuale ha immediatamente evacuato l’area e sono intervenuti i vigili del fuoco che sono giunti sul posto per spegnere l’incendio. Il lavoro dei vigili del fuoco è stato ostacolato dalla presenza di fumo e dal fatto che l’incendio si è sviluppato in una zona di difficile accesso.

Al momento, non sono ancora chiare le cause dell’incendio. Con molta probabilità alcuni voli saranno dirottati a Comiso, Palermo e Reggio Calabria. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

VIDEO di Lanfranco Zappalà da Facebook