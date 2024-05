Sofia Gentile diventa Alfiere della Repubblica. Cerimonia con il presidente Mattarella a cui arriva un regalino dai bimbi di “Noi posso”

E’arrivato il giorno del conferimento delle onorificenze al Quirinale. La vittoriese Sofia Gentile è Alfiere della Repubblica; a conferire la medaglia e l’attestato d’onore, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel corso di una cerimonia che si è tenuta al Quirinale nella tarda mattinata di oggi. Sofia è stata ‘premiata’ assieme ad altre 28 giovanissime eccellenze italiane; il tema scelto per quest’anno è stato “Solidarietà per l’ambiente e per la cultura”.

Gli Attestati – si legge nel sito istituzionale del Quirinale, “valorizzano le azioni di volontariato, gli esempi di cittadinanza attiva, così come le storie di ragazzi che hanno saputo trasformare la passione per la scrittura o per le scienze in un “ponte” per ridurre le disuguaglianze. I casi scelti non costituiscono tuttavia esempi di azioni rare, ma sono rappresentativi di comportamenti diffusi, di solidarietà spontanea: azioni e sentimenti da incoraggiare per diffondere tra i giovani quei valori che possono consentire loro di farsi costruttori di un futuro sostenibile, adulti consapevoli dell’importanza della solidarietà in un mondo attraversato da conflitti, cambiamenti climatici, crisi ambientali. Ai riconoscimenti orientati al tema annuale, si affiancano Attestati d’onore relativi ad atti compiuti con particolare coraggio e a gesti di amicizia emblematici”.

La motivazione

La motivazione che porta il riconoscimento a Sofia Gentile,recita: “Per aver saputo veicolare attraverso la musica l’importanza della cultura della legalità. Il canto all’unisono delle voci del suo coro è diventato strumento di coesione sociale”. E Sofia ha portato con sé anche il ‘suo coro’, “Noi posso”. In dono al Presidente Mattarella, una edizione speciale della maglietta del coro, realizzata da Davide Piloto, una borsa shopper e una chiavetta USB; al suo interno, molto più che una rappresentazione simbolica. La chiavetta contiene un video realizzato dai bambini del coro. Quanto sia raggiante Sofia è ben evidente dalla foto che la ritrae con il Presidente Mattarella, ma lo è altrettanto la responsabilità che la giovane vittoriese sente. Il Coro Noi Posso, è definito come ‘progetto di ricaduta sociale che nasce a Rondine, “Cittadella della Pace” ed è rivolto alla città di Vittoria. Accoglie bambine e bambini dai 6 ai 12 anni “di nazionalità, condizioni economiche, sociali e di religioni diverse che con la musica imparano a collaborare e ad accordarsi”.

Sofia Gentile che vede in questo riconoscimento il lavoro di tutti coloro che vi hanno collaborato e che non ha perso occasione di ringraziare ha anche annunciato in una nostra intervista, i prossimi progetti “Con il coro – aveva detto Sofia – intendiamo proseguire nell’impegno, stiamo lavorando ad un progetto per i diritti dei bambini; vorremmo unire i cori di varie scuole di Vittoria, per creare una canzone sui diritti del bambini e che il garante per i diritti dei bambini possa avere un inno promosso dal Coro Noi posso che continua a restare aperto a chi ne voglia fare parte, ogni venerdì abbiamo le prove a San Giovanni Bosco. Poi, un confronto estivo sul tema della legalità per coinvolgere la comunità cittadina, perche il progetto deve aprire le porte alla città alla quale è rivolto. A Padova dove studio, c’è una collega dottoranda in Pedagogia che si occupa di orchestre sociali, vorrei farle conoscere meglio questa realtà anche per uno studio più approfondito sul progetto, per capire anche come migliorarlo”.

© Riproduzione riservata