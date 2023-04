Incappucciati in giro di notte. A Ispica scherzo goliardico che accende ancor di più la competizione tra le due Confraternite

Nessuna azione delittuosa a carico di quei giovani che, qualche notte fa, hanno deciso di scendere in strada, incappucciarsi e girare nel centro storico con fare sospetto in una Ispica avvolta nel silenzio e nel sonno. E’ stata solo un’azione goliardica pensata e messa in atto da alcuni ragazzi con l’intenzione di fare degli scherzi alle Confraternite opposte, forti della risaputa contrapposizione fra “cavari” e “nunziatari” che da tempo regna nella cittadina ispicese.

Una goliardata, quella messa in atto alcune notti fa.

Ad accorgersi, che attorno a delle auto in sosta giravano con fare sospetto dei giovani incappucciati, sono stati alcuni residenti. Si sono preoccupati chiedendo l’intervento dei militari. Ma la scoperta è stata quanto mai curiosa. Quei giovani, ciascuno con tanto di cappuccio in testa, volevano solo mettere “disordine” nell’assetto delle confraternite ispicesi. Confraternite la cui contrapposizione è ben nota e non disturba più di tanto perchè il popolo ispicese è abituato a questo sano ma insolito rapporto. Dopotutto non è una sorpresa che fra le Confraternite, in quelle singole città in cui esistono ed operano, c’è sempre quella competizione, fortunatamente, che li vede in campo in maniera diretta.

Competizione che un tempo era legata alla particolarità della festa che ciascuna Confraternita riesce ad organizzare ovvero al ricco spettacolo di fuochi d’artificio.

Ebbene, per questa Pasqua 2023, alcuni giovani hanno deciso di divertirsi alle spalle delle Confraternite, dei “cavari” e dei “nunziatari” nel caso di Ispica travestendosi in piena notte e girando con fare sospetto. Per fortuna è stato accertato lo spirito goliardico del gesto che ha reso e sta rendendo la Pasqua di quest’anno ancora più avvincente. foto di repertorio tratta da Positanonews