Inaugurato il nuovo “Parco Urbano Fonte Paradiso” a Santa Croce Camerina. VIDEO

Santa Croce Camerina ha un nuovo spazio verde a disposizione dei cittadini. Ieri mattina è stato inaugurato il “Parco Urbano Fonte Paradiso”, un importante intervento di riqualificazione urbana e ambientale che restituisce alla città un luogo accogliente, pensato per la socialità, il benessere e la vita all’aria aperta.

Il parco, completamente rinnovato, ospita aree dedicate a diverse attività: area cani, area fitness e un sistema di illuminazione a led alimentato da fotovoltaico, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale promossi dall’Amministrazione comunale.

La cerimonia di inaugurazione si è aperta con la benedizione di padre Tonino Puglisi, che ha sottolineato il valore comunitario e simbolico del nuovo parco come luogo di incontro, serenità e condivisione per tutte le generazioni.

All’evento hanno partecipato il Sindaco Peppe Dimartino, gli assessori, i tecnici, le imprese e i progettisti coinvolti nella realizzazione dei lavori, insieme ai consiglieri comunali e a numerosi cittadini, che hanno voluto celebrare questo momento di festa per la città.

“Restituire ai cittadini un’area verde come questa significa investire nella qualità della vita, nel senso di appartenenza e nel futuro della nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco Dimartino. – Ringrazio gli uffici comunali, la Giunta e i consiglieri per l’impegno e la collaborazione che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto. Fonte Paradiso torna così a essere un luogo di incontro, di gioco e di bellezza, a disposizione di tutti.”

L’intervento è stato finanziato interamente con i proventi degli oneri di compensazione di un impianto fotovoltaico, grazie a una convenzione stipulata dall’Amministrazione precedente.

Il nuovo Parco Urbano Fonte Paradiso rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione delle aree urbane promosso dal Comune, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, alla cura del verde e alla creazione di spazi pubblici inclusivi e accessibili.

Un’opera che non solo migliora il decoro urbano, ma rafforza anche il senso di comunità e l’opportunità di vivere la città all’aria aperta in sicurezza e serenità.

