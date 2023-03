Inaugurata la nuova sede Ail di Ragusa

È stato un giorno di grande gioia e commozione per l’Associazione Italiana contro le Leucemie (Ail) di Ragusa, che ha finalmente inaugurato la sua nuova sede in via Collodi 1. Questa nuova casa rappresenta un passo importante nella lotta contro le leucemie e le malattie del sangue in generale, ma anche un importante punto di riferimento per i malati e le loro famiglie.

All’inaugurazione, avvenuta il 3 marzo alle ore 17.30, era presente il presidente nazionale dell’Ail, Pino Toro, che ha espresso la sua soddisfazione per l’apertura di questa nuova sede. “La nuova sede dell’Ail di Ragusa è un passo importante nella lotta contro le leucemie e rappresenta un importante punto di riferimento per tutti coloro che sono coinvolti in questa battaglia”, ha dichiarato.

La nuova sede dell’Ail di Ragusa è stata realizzata grazie alla collaborazione di molti volontari e benefattori, che hanno lavorato duramente per raccogliere i fondi necessari per la sua costruzione. La nuova sede è dotata di una sala riunioni, una biblioteca, un’area giochi per i bambini e un’area relax per i pazienti e le loro famiglie.

Il presidente nazionale dell’Ail, Pino Toro, ha sottolineato l’importanza della nuova sede: “Questa nuova casa rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che sono coinvolti nella lotta contro le leucemie e le malattie del sangue. La nostra associazione ha bisogno di una base solida da cui poter operare, e questa nuova sede è la prova della solidarietà e della generosità dei nostri volontari e benefattori”.

In conclusione, l’inaugurazione della nuova sede dell’Ail di Ragusa rappresenta un passo importante nella lotta contro le leucemie e le malattie del sangue in generale. Questa nuova casa rappresenta un importante punto di riferimento per i malati e le loro famiglie, ma anche per tutti coloro che vogliono contribuire a sconfiggere queste malattie.