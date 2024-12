Inaugurata la pista di pattinaggio a Ragusa

Nel pomeriggio di oggi, Piazza San Giovanni a Ragusa Superiore ha accolto l’inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio, una delle attrazioni natalizie inserite nel programma delle festività del Comune di Ragusa. L’iniziativa, promossa dal Centro Commerciale Naturale I Tre Ponti, mira a portare un tocco di atmosfera natalizia nel cuore del centro storico.

La cerimonia di apertura è stata accompagnata da alcune attività di intrattenimento, tra cui mascotte Disney, uno sparacannone di neve artificiale e momenti di animazione che hanno reso più vivace il pomeriggio. La pista ha iniziato subito ad accogliere i primi pattinatori, molti dei quali ragazzi curiosi di cimentarsi con questa esperienza stagionale.

Un’attrazione già nota per Ragusa

Non è la prima volta che Piazza San Giovanni ospita una pista di pattinaggio durante il periodo natalizio, e in passato la struttura aveva anche dimensioni maggiori. Sebbene non si tratti di una novità assoluta, la sua riapertura offre comunque una possibilità di svago per chi desidera trascorrere del tempo nel centro storico, che durante le festività punta a rivitalizzarsi con iniziative simili.

La pista di pattinaggio resterà operativa per tutta la durata del periodo natalizio, rappresentando una delle proposte pensate per animare le giornate festive e incentivare la frequentazione del centro cittadino. Ci riuscirà?

foto di Luigi Dimarina da Facebook

